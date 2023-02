Ayuntamiento de Xalapa enfoca apoyo a productores de zonas rurales

José Piñero Martínez, subdirector de Innovación y Economía Solidaria de la Dirección de Desarrollo Económico señaló que trabajando en brindarle apoyo a comerciantes rurales“Ahorita se está apoyando mucho el tema del café, del limón porque son los productos que se siembran en las áreas rurales de Xalapa”.Asimismo, afirmó que estarían trabajando con el sector artesanal; “se han dado apoyos a pequeños artesanos, nos brinda mucho apoyo la SEDECOP, es invaluable en el tema de capacitación, están muy bien estructurados y muy bien organizados, nos han apoyado mucho”.“La idea es concientizarlos y que puedan acceder a los mercados con mayor facilidad”, dijo Piñero Martínez.Recordó que apoyan a los diferentes comerciantes y emprendedores, mediante cooperativas para que estos puedan formalizar sus negocios.“Primero se les da capacitación, cursos básicos muy generales, incluyendo contabilidad, temas legales. En el caso de que son personas que les cuesta trabajo tener acceso a mercados sofisticados, se conforman en cooperativas, se les apoya”.También señaló que también se les asesora para que puedan facturar, como también acceder a todos los servicios de manera conjunta y que no se vean afectados, pues afirmó que de manera individual les cuesta mucho trabajo a los comerciantes estar en la formalidad.“No es un tema fácil porque son varios elementos. Muchas veces se apoyan para que se constituyan y a la mera hora fracasan porque no vieron más allá. Sí hay que ponerles en el escenario que en algún momento tienen que pasar a la formalidad, así como van a tener beneficios tienen obligaciones que cumplir”, comentó.Tras la pandemia, refirió que existen situaciones ante las que se han enfrentado los integrantes de estas cooperativas; “en primer lugar estar en regla con Secretaría de Hacienda, conocer que tienen obligaciones que cumplir. Muchas veces ya no siguieron pero no contrataron un despacho que les llevara la contabilidad y entonces comienzan los tropezones”.