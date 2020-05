Ayuntamiento de Xalapa exhorta a comercios a cumplir medidas sanitarias o sancionará

Ayuntamiento de Xalapa, sancionará a establecimientos que no cumplan las medidas de Sana Distancia, salud e higiene, en los acuerdos publicados en la Gaceta Municipal, este miércoles, acuerdos previos, del 21 de marzo, 2 de abril y 6 de mayo, modificados o añadidos, esto incluye a instituciones bancarias.



Hasta que las condiciones sanitarias lo permitan, los negocios de venta de alimentos preparados vigilarán que se cumplan las medidas de Sana Distancia, salud e higiene. En el servicio a domicilio, se recomendará a quien entrega y a quien recibe:



I. Llamar a la puerta y retirarse a una distancia mínima de metro y medio.



II. Interactuar lo menos posible.



III. Utilizar gel antibacterial o lavarse las manos al concluir la operación.



Todo establecimiento mercantil cuidará que:



I. Todos sus empleadas/os, personal o trabajadoras/es cuenten y usen cubreboca, careta y/o similares, y de ser necesario usen guantes desechables.



II. Laven continuamente sus manos con agua y jabón.



VI. Respeten la distancia de 1.5 metros entre personas.



VIII. Eviten aglomeración de personas para entrar al establecimiento, sucursal o similar, organizando y vigilando que las personas que hacen fila para ingresar cumplan las medidas de Sana Distancia.



IX. El local permanezca ventilado y limpio.



X. Utensilios y superficies de uso común se desinfecten con cloro o sustancias sanitizadoras.



XI. Mantener a disposición de clientes y empleados soluciones a base de alcohol en gel.



XII. Quienes prepararen alimentos porten delantal y red para el cabello.



Se pide a toda la población no participar en actividades laborales no esenciales y cumplir el resguardo domiciliario, permaneciendo el mayor tiempo posible en casa o sitio distinto al espacio público.



El resguardo domiciliario se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años, en estado de embarazo o puerperio, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardiaca o pulmonar crónicas, inmunodepresión (adquirida o provocada), e insuficiencia renal o hepática.



Se mantienen las medidas de protección y resguardo en domicilio de las personas pertenecientes a grupos de riesgo de contraer la enfermedad causada por el virus SARS-COV2.



En ese sentido, se estipuló que la Dirección de Desarrollo Económico, por conducto del Departamento de Inspección y Atención Comercial (DIAC), garantizará el cumplimiento de estas disposiciones.



Por último, en dicha Gaceta, se marca que se sancionará a quien incumpla estas disposiciones, en apego a la normatividad municipal.