Ayuntamiento de Xalapa inicia rehabilitación de la calle Antonio M. Carlón

Con recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) del Ejercicio 2020, el Ayuntamiento de Xalapa inició la rehabilitación del pavimento hidráulico de la calle Antonio M. Carlón, entre las calles Rafael Hernández Ochoa y Libertad de la colonia Lomas de San Roque de esta Capital.



De acuerdo con la información proporcionada, el pasado 11 de diciembre se constituyó el Comité de Contraloría Social, por vecinos de la citada calle, quienes se encargarán de la supervisión y vigilancia de la obra con el folio 2020300870055, el cual fue sancionado por Francisco Domínguez Canseco, director de Participación Ciudadana de la comuna xalapeña.



Y es que dicha rúa sirve para comunicar a varias colonias de la zona oeste de la ciudad y con algunas del municipio de San Andrés Tlalnelhuayocan, que se encuentran conurbadas en esta parte de la Capital veracruzana, la cual utilizan para ir hacia el centro capitalino o hacia otras partes de la ciudad.



La obra en mención, de la que no se precisó el monto de la inversión que se ejercerá en su desarrollo, consta de mil 200 metros cuadrados de pavimento hidráulico y beneficiará de manera directa a 420 beneficiarios, que habitan en dicha calle.



Esta es la segunda ocasión en menos de diez años que esta vía de comunicación se rehabilita, por lo que los vecinos exigieron a la Dirección de Obras Públicas municipales que ahora se atiendan los aspectos técnicos para que no se dañe el pavimento, toda vez que es una zona de filtraciones acuíferas en el subsuelo y por el constante paso de unidades pesadas, el pavimento sufre fracturas y hundimientos.



A principios de septiembre, por la fractura de la red de drenaje se dio un socavón en dicha calle, provocando una oquedad de aproximadamente metro y medio de ancho por dos metros de profundidad, lo cual motivó que la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) de Xalapa tuviera que intervenir para su reparación.



Luego del trabajo realizado, dicha arteria vial quedó inhabilitada por casi un mes, al no tapar las zanjas hechas para la instalación de los tubos de las redes de drenaje principal y domiciliario, lo que provocó la inconformidad de los vecinos ante el riesgo de sufrir algún accidente por este motivo.



Ante ello, el órgano operador del agua potable sólo se limitó a tapar las zanjas hechas y colocar un poco de asfalto, luego del ofrecimiento que en breve se realizaría la rehabilitación total de la calle, que inició el último día del año y que se prevé que en un lapso de un mes quede totalmente lista, se informó por último.