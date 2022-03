Ayuntamiento de Xalapa invertirá 480 mil pesos en 500 alarmas vecinales

El regidor titular de la Comisión Edilicia de Policía y Prevención del Delito del Ayuntamiento de Xalapa, Daniel Fernández Carrión, indicó que se invertirán 480 mil pesos en la adquisición de 500 alarmas vecinales, mismas que se estarían entregando en abril."Los va a ayudar mucho a cuidarse más, coordinarse más y es un proyecto que aprobó todo el Cabildo, el costo es muy bajo comparado con el beneficio que van a obtener los xalapeños y se van a invertir 480 mil pesos", refirió.Indicó que en la erogación ya se contempla la instalación de las mismas por parte de la empresa proveedora, destacando que estos dispositivos serán manejados por los colonos a través de una aplicación móvil."Con las redes vecinales, como ellos están conectados al C2 por medio de un chat, en lo que ellos hacen un reporte y llega una patrulla, puedan encender la alarma vecinal, cualquier persona se va a asustar. Es totalmente gratuita, no sólo la instalación, también la capacitación y la ventaja es que el botón de pánico lo traen en el teléfono, anteriormente estaba en una casa y si no estaba el vecino no servía", puntualizó.El Edil verdeecologista afirmó que ahora, con esta nueva modalidad telefónica, hasta 150 vecinos van a traer la aplicación en su dispositivo móvil y activarla cuando observen algún movimiento extraño por parte de desconocidos."(La alarma vecinal) es una bocina con estrobo que va a estar conectada vía WiFi, entonces si uno está dentro de su casa o incluso no estuviera allí, puedes prenderla y apagarla desde donde se esté mientras el teléfono tenga Internet. Evitas que si estás en tu casa salgas a enfrentar al delincuente", detalló.Fernández Carrión precisó que el requisito primordial que deben cumplir los colonos es que estén conformados en un red vecinal con la Policía Municipal, enumerando que a la fecha hay más de 500 organizaciones de este tipo en la Capital."Por semanas tenemos cerca de 30 solicitudes (para conformar estas redes). La convocatoria (para entregar las alarmas), aún no sale porque estamos respetando la veda electoral por la Revocación de Mandato y esperando los procesos administrativos de compra y en cuanto esté todo esto, lanzarla de manera oficial", abundó.Además, expuso que se privilegiarán las zonas de periferia donde las redes vecinales están más organizadas, observando los puntos rojos de inseguridad que hay en la ciudad y que tiene detectados la Dirección de Seguridad Ciudadana."Lamentablemente la inseguridad nos ha afectado a todos pero obviamente le vamos a dar prioridad a los focos rojos que tenga detectados la Policía Municipal pero la intención es que todos los que conforme redes vecinales se vean beneficiados en algún punto de esta administración. En mercados también se van a instalar, el de La Rotonda es un comité muy organizado y esperemos que sea uno de los beneficiados", finalizó.