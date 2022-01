Ayuntamiento de Xalapa promoverá proyectos agrarios amigables con el ambiente

El regidor titular de la Comisión Edilicia de Fomento Agropecuario del Ayuntamiento de Xalapa, Diego David Florescano Pérez, adelantó que próximamente será instalado el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, el cual permitirá gestionar y bajar mayores recursos para apoyar a los campesinos que viven y producen en el campo de la Capital.En entrevista, indicó que muchas personas piensan que el municipio sólo tiene territorio urbano pero también cuenta con un área rural importante, además de colonias y tierras ejidales, a los que buscarán favorecer con apoyos para incrementar su producción de manera amigable con el ambiente."Pretendemos hacer un trabajo cercano con los productores, pequeños productores y estamos analizando el tipo de programas que van a requerir", expresó el edil quinto de la Alcaldía Capitalina.Expuso que ya se trabaja en un programa anual de trabajo, coordinados con las dependencias estatales y federales como la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER)."En la reunión que tuvimos con el titular de la SADER ellos tienen un recurso, inclusive aplicado, en el que van a contratar técnicos peritos específicos sobre el tema rural sustentable. Para Xalapa tienen previstos dos pero me decía que podrían ser cuatro y su tarea es ir recorriendo la zona rural para no inventar nosotros un programa desde el escritorio", explicó.En ese sentido, apuntó que se busca conocer qué es lo que necesitan los productores del campo xalapeño, qué se puede sembrar en sus tierras o qué programa de agro se puede implementar."Que no sea un invento. Una vez que tengamos ese dictamen avanzaremos más fuerte pero quiero decir que en el pasado se hicieron entregas de plantas de café, de una variedad llamada 'Costa Rica', resistente a la roya del café, se hicieron programas de gallinas ponedoras, de conejos, inclusive de apicultura", enumeró.Añadió que la idea es que una vez que se tenga el dictamen de la SADER se reunirán para planear las estrategias propicias para que los campesinos puedan generar un desarrollo y que no sólo sea entregar un apoyo que solvente las necesidades de estas personas por unos días o semanas."Para allá vamos a avanzar, esta coordinación con el Gobierno del Estado nos va a permitir conjuntar recursos y magnificar los esfuerzos, en ese sentido estamos", aseveró finalmente.