Ayuntamiento de Xalapa va contra casas que operan como bares

El regidor del Ayuntamiento de Xalapa, titular de la Comisión Edilicia de Comercio, Centrales de Abasto, Mercados y Rastro, Francisco Javier González Villagómez, señaló que tienen detectadas dos viviendas que están funcionando como bares en la ciudad y dos vehículos que venden bebidas alcohólicas por la ciudad.



Al respecto, mencionó que no son fiestas privadas las que se están realizando en estos domicilios sino que operan como un bar.



"Estamos recabando información de esas casas que están utilizando como bar. Lo que tratamos de ver es que efectivamente sea así y que lleguemos en el momento oportuno para hacer los señalamientos adecuados. Son dos casas que hemos detectado, una por la parte de Pípila y otra por Américas".



El Edil lamentó que los ciudadanos no quieran denunciar pues esta situación sólo la saben por rumores y al llegar a los lugares, se justifican como fiestas particulares.



Respecto a los vehículos que les han informado que venden bebidas alcohólicas, dijo que aún no los pueden ubicar, ya que se mueve a diferentes zonas de la ciudad y los xalapeños no denuncian.



"Hemos detectado un vehículo que está rondando todo Xalapa, están vendiendo bebidas embriagantes pero no lo podemos ubicar porque está en constante movimiento. Nos informaron de otro que cada mes anda de casa en casa; están buscando la estrategia ellos mismos de poder eludir las responsabilidades, estamos en persecución de ellos".



Referente a las restricciones de alcohol que hay en el Municipio que ha provocado que los consumidores busquen bebidas en otras ciudades de la periferia, expuso que sería necesario coordinarse con los otros Alcaldes para igualar las medidas.



"El último conocimiento que tengo es que el Presidente Municipal ya habló con los demás Alcaldes de la zona y que tenían que cerrar filas en ese sentido. Hasta donde tengo entendido eso iba a suceder pero hasta el momento no se ha hecho. Le corresponde al Presidente hablar con los Alcaldes para cerrar filas, para que sea una ley seca como la de Xalapa", concluyó.