Ayuntamiento de Xico frenará próximas fiestas patronales por pandemia

La Regiduría Tercera del Ayuntamiento de Xico informó que no habrá permisos para realizar la quema de toros pirotécnicos en la explanada del atrio de la parroquia de Santa María Magdalena en las próximas fiestas de julio.



A través de un comunicado, la regidora tercera Luz del Carmen Montemira Mávil, indicó que debido a la pandemia y las últimas estadísticas de casos de COVID-19 que registra el municipio, se cancelan los permisos para esta actividad que año con año efectúan los habitantes como parte del festejo a la santa patrona.



Asimismo, se refirió que esta área se ha dedicado a coordinar la pirotecnia en las fiestas patronales, sirviendo de apoyo en la revisión de permisos emitidos por la Secretaría de la Defensa Nacional de los proveedores de pirotecnia y coordinación para la quema de los tradicionales “toritos”.



“Durante la presente administración, ha estado a mi cargo la coordinación de pirotecnia en las fiestas patronales, de la cual la Regiduría Tercera solo ha servido de apoyo en la revisión de permisos emitidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) de los proveedores de pirotecnia y coordinación para la quema de toros pirotécnicos.



Debido a las últimas estadísticas que se presentan en nuestro municipio por la pandemia de COVID-19, la Regiduría Tercera no coordinará el tema de Pirotecnia ya que no habrá permiso para realizar la quema de toros pirotécnicos en la explanada del atrio de la parroquia de Santa María Magdalena en próximas fechas”, dice el comunicado.