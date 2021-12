Ayuntamiento de Yanga usaba Unidad Deportiva como basurero; lo clausura la PMA

La Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) clausuró el basurero que fue habilitado por el presidente municipal Apolinar Crivelli Díaz y que contaminó la Unidad Deportiva, que sólo fue inaugurada por la pasada administración y jamás usada por la administración que concluye.No es la primera vez que había sido clausurado este basurero y obligado a que arrojara sus desechos en el basurero regional de Cuitláhuac. Sin embargo, el Alcalde lo volvió a abrir y causó un grave daño al medio ambiente, manifestaron habitantes de las colonias cercanas a esta Unidad Deportiva.Los sellos fueron puestos este miércoles por personal de la PMA, con lo que la ciudadanía espera que la sanción sea directamente hacia el Alcalde y no al Ayuntamiento, porque entonces el pueblo será quien lo pague y no Apolinar Crivelli Díaz.En un recorrido que hizo alcalorpolitico.com en esta Unidad Deportiva, se pudo observar que no sólo arrojaron la basura en la parte trasera de los campos de beisbol, sino también en los pasillos del interior de estos campos, destruyendo la tela y el césped sintético del campo de beisbol infantil de esta Unidad Deportiva, que se construyó con recursos federales durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, bajo el programa “Moviendo a México”.