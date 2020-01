Ayuntamiento de Zongolica apoyará por su cuenta a damnificados por surada

El director de Protección Civil de Zongolica, David Flores Betanzo, informó que este ayuntamiento ya recibió respuesta de la Secretaría del ramo sobre las afectaciones que dejaron las recientes suradas y les fue negado cualquier apoyo.



Comentó que lamentablemente en la dependencia solo se recibieron información de 24 de las 120 viviendas que presentaron daños, ya que esta dirección contabilizó todas las afectaciones, desde las que se les voló una lámina a las que presentan daño total, pero la SPC solo reconoce estas últimas.



Mencionó que debido a ello, el viernes el ayuntamiento comenzará a trabajar por su cuenta de la mano con el programa Techo Digno para avanzar más rápido y a más tardar el lunes estarán reparando los daños.



Reconoció que hay daños que no son mayores, pero este municipio tiene gente de condición muy vulnerable que a veces no pueden ni adquirir una lámina.



Comentó que el oficio que recibió fue de parte de la Dirección General de Administración y Atención de Emergencias, quienes le indicaron que la reserva estratégica con que cuenta la dependencia es limitada y solo se debe utilizar en una situación que lo amerite, y en este caso no se considera que los daños a 24 viviendas rebasen la capacidad operativa y presupuestal del municipio, por lo que no era posible atender su solicitud.