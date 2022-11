Ayuntamiento dejó sin luz a campo de futbol para niños, en Coatzacoalcos

Con la luz de su teléfono celular padres de familia deben alumbrar los partidos de futbol de sus hijos, luego de que desde hace dos meses las lámparas del campo “Duport Ostión” de Coatzacoalcos fueron desinstaladas.Enrique Rodríguez Durán, dirigente de la Liga Municipal Infantil y Juvenil, denunció la situación y lamentó que los menores de edad tengan que practicar deporte a oscuras.Detalló que hace dos meses las lámparas que fueron compradas por padres de familia fueron desinstaladas y hasta hoy tienen que padecer cuando hay partidos de noche pues no se ve nada.En un vídeo, se aprecia cómo los papás y mamás toman sus smartphones e iluminan con sus lámparas la tanda de penales en un partido disputado entre SLS Cruz Azul y Manchester City.Atrás de la portería y a un costado de la mancha de penal, los padres intentan que el tirador y el portero tengan la mejor condición de visibilidad para meter gol.Ahí a un costado de la portería se puede apreciar al árbitro quien también se acerca lo suficiente para no marcar erróneamente el penalti a favor o en contra de quienes tiran a gol."Nos sacaron de los campos del Miguel Hidalgo, nos mandaron al Duport Ostión, los acondicionamos los dos campos que nos dieron, empastamos uno, todo esto ha sido gracias a los padres de familia. Hace dos meses llegaron los de Obras Públicas y quitaron los reflectores, se los iban a llevar, pero no eran de ellos porque entre los papás se pagó y de mala gana los quitaron, los aventaban desde arriba y se rompían. Dijeron que iban a poner lámparas LED y hasta ahora nada", aseguró.Los padres han seguido cooperando, ahora pretenden hacer gradas y techo pues agregó que durante la administración de Víctor Carranza se llevaron todo.Pese a ello, lamentó que para poder hacerlo también les ponen trabas pues tienen que pedir permisos para estas mejoras, pues si no lo hacen, según la Dirección Municipal del Deporte (Dimude), los pueden multar."A caray pues si vamos a poner cosas, no a quitar ni a robar, en el Satelta de Rancho Alegre también les quisieron quitar las lámparas, pero no lo permitieron, me dicen que me estoy acelerando, que porqué publico eso si viene algo bueno, entonces porqué no quitaron las lámparas cuando venga lo bueno, no ahorita", sostuvo.Enrique Durán dijo que se planea una manifestación para exigir la atención pertinente del tema a la brevedad y así evitar que se siga afectando a los menores.