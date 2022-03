Ayuntamiento no ha cerrado negocios de Xalapa por incumplir con aforo permitido

El director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Xalapa, Alberto Romero Gutiérrez, dijo que hasta el momento no han aplicado cierres o multas a establecimientos comerciales de la Capital por incumplir las normas sanitarias establecidas para evitar los contagios de COVID-19.Aunque señaló que luego de los operativos que han realizado por toda la ciudad sí han emitido apercibimientos a los locales que han sobrepasado los aforos permitidos, sin que ello haya derivado en una clausura."Los operativos los hemos venido realizando cada semana, normalmente cada ocho días los realizamos. El operativo es permanente y hemos estado invitando (a cumplir disposiciones). No se trata de ir y cerrar. Se les hace la recomendación si en un momento dado el aforo no es el indicado", comentó.El funcionario municipal apuntó que si luego de este llamado los propietarios no acatan las directrices, se podrían aplicar las sanciones correspondientes."No ha habido sanciones por el aforo por el COVID-19 pero ha habido dos clausuras por falta de sus permisos correspondientes y que se les ha hecho la recomendación de que se regularicen. Son negocios que han venido a regularizarse y han cumplido; han pagado su sanción y se han reactivado nuevamente", expuso al detallar que se trató de restaurantes y bares.Refirió que, en general, los negocios de la Capital sí han cumplido con los apercibimientos y por ello es que no ha habido cierres por el tema de la pandemia de Coronavirus."Hemos estado enviando los operativos, no con el afán de sancionar. La indicación que tenemos del Alcalde no es ésa. Es hacerles las recomendaciones correspondientes para que cumplan con las normas sanitarias y toda la reglamentación. Hasta el momento sí hemos tenido buena respuesta por parte de los negocios", enfatizó el director de Desarrollo Económico de Xalapa.