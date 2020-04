Ayuntamiento prohíbe que ambulantes sigan trabajando, en Martínez de la Torre

Desde la semana pasada el gobierno municipal de Martínez de la Torre notificó a vendedores ambulantes que debían retirarse de sus lugares de trabajo.



Esto para evitar la propagación del coronavirus, que ya se encuentra en fase 3, lo que trae como consecuencia contagios comunitarios.



Entrevistado al respecto Uri Abizai Leonardo Romero, director de ejecución Fiscal, explicó que han cumplido su labor de avisar y posteriormente empezar a retirar a quienes pretendan seguir con su labor, pues detalló que estas semanas son cruciales para evitar contagios masivos en Martínez de la Torre y aquellos que no cumplan podrían tener consecuencias.



Mencionó que muchos de los vendedores que laboran en el sector no implementan medidas de prevención para proteger a clientes y a ellos mismos, pero lo verdaderamente importante es que se proteja a los ciudadanos con las medidas que se han tomado desde el inicio en la administración, pues van encaminadas a detener un contagio masivo.



Los vendedores, muchos de ellos provenientes de otros estados o municipios, fueron notificados previamente con una circular para informarles que tenían que cumplir con las recomendaciones de autoridades sanitarias del país, debido al coronavirus.



Así mismo, informó que continuarán verificando los tianguis y comercios para cerciorarse que acaten los lineamientos establecidos, por lo que desde este martes las calles permanecieron libres ante el brote de contagio por el COVID-19 y se debe reportar a quienes no hagan caso de esta situación para que sean retirados de la vía pública.