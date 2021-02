Ayuntamiento prohibiría venta de palmas para el Domingo de Ramos, en Orizaba

La Dirección de Desarrollo Económico de Orizaba, analiza si se otorgarán permisos a los comerciantes de palmas para el Domingo de Ramos, indicó el titular de esta área municipal, Raymundo Reynoso Limón, pues dijo que aún no se define si habrá o no Semana Mayor con afluencia de fieles.



Indicó que será de acuerdo al semáforo epidemiológico como se determinará si se liberan permisos especiales en los mercados y atrios de las iglesias para comercializar palmas en esta fecha de la Semana Santa.



Y es que acentuó que desde la Cuaresma inicia la actividad comercial previa a la Semana Mayor, y se aumenta desde el domingo de ramos al de resurrección.



En los mercados, dijo, incrementa la demanda de productos del mar por lo que exhortó a la población para evitar las aglomeraciones, que pueden convertirse en factores de contagio de coronavirus.



“Necesitamos platicar con el alcalde y con el obispo, porque sabemos que en otras entidades ya se suspendió la Semana Santa y es probable que en Orizaba así ocurra, pero dependerá del semáforo.



Si nos dicen que seguimos adelante, tendremos que asignar algunos espacios para que este tipo de productos se puedan expender, que casi siempre es en los altares de las iglesias”.



Dejó en claro que la visita de los altares se tiene alto riesgo de que no se lleve a efecto, por ello no habrá venta como en otros años. Sin embargo apuntó que esta situación impacta a la economía, pues las personas no salen y no gastan. “Los efectos son diversos”.