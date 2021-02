Ayuntamiento quita lo “mágico” a Coatepec con su basurero clandestino

Vecinos del fraccionamiento Jardines y de las distintas colonias aledañas al ex recinto ferial, lugar que es utilizado por el Ayuntamiento de Coatepec para disponer de sus desechos urbanos, advirtieron que continuarán insistiendo ante dependencias ambientales, para que se clausure este predio.



“Se le quita lo mágico a Coatepec, ya no es un Pueblo Mágico, están en lo oscurito en la noche haciendo todas sus maniobras, con plantas de luz y el municipio lo tiene a cargo. Ya tiene dos semanas que están ocupando el lugar y nosotros ni sabíamos”, dijeron.



Señalaron que ya enviaron un oficio a la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) para que intervenga y acudan a clausurar el predio, ya que aseveraron que tanto la autoridad municipal como quien renta el terreno, cometen un delito federal ambiental.



“Están incurriendo en un delito federal, se está detonando otra vez el problema, ahora están con problemas otra vez, le cerraron otro tiradero a cielo abierto en el Libramiento, ahora están acá pero están haciendo el trascabo de la basura y se genera un foco de infección, esto afecta a la salud de toda la zona”, expresaron.



Dijeron que esperan que la PMA haga algo al respecto, pues la pandemia limita a los afectados a movilizarse a dependencias o a realizar manifestaciones.



“Ya enviamos oficios a la PMA y esperamos respuesta, pues la pandemia impide que los vecinos acudamos a las dependencias o hagamos reuniones. Pero la ley dice que este tipo de lugares no pueden estar a menos de 500 metros de la zona urbana, esta es la problemática y nosotros no incurrimos en ninguna mala acción. La pandemia la crisis económica y este tema ambiental nos tienen preocupados”, explicaron.



El terreno que está situado en la calle Ignacio L. Rayón esquina con Rivapalacio, según vecinos del lugar, es propiedad privada y este día se pudo observar la presencia de elementos de la Policía Municipal resguardando los alrededores pero también custodiando los camiones que trasladan la basura, lo que les ocasionó extrañeza.



“Exigimos que cese esta acción, están buscando donde abrir el tiradero porque les han cerrado varios pero acá se detona por tercera vez el foco de infección”, finalizaron.