Ayuntamiento realizó operativo en chatarreras de Veracruz puerto

El personal municipal de Veracruz, apoyado por elementos de la Policía Naval, Estatal, y de la CFE, realizaron operativo en las empresas chatarreras que no tengan material robado propiedad federal y municipal.Esto se dio este jueves, primero comenzaron en la zona norte, en las calles de Constituyentes y Juan de la Luz Enríquez en la colonia Los Pinos, en una empresa de compra venta de metales y chatarra.Ahí las autoridades municipales y federales inspeccionaron el local para verificar que no tengan propiedad del ayuntamiento como rejillas, enrejados o tapas de registros.En caso de la CFE que no tengan material exclusivo de ellos como cables, tapas metálicas o sellos de medidores.En dicha chatarrera localizaron cuatro sellos de medidores propiedad de la Comisión Federal de Electricidad.El personal municipal levantó actas para iniciar una revisión al respecto de la presencia de material propiedad de la paraestatal.Estas acciones seguirán de forma aleatoria en todos los locales de venta de estos materiales para combatir el robo que perjudica a la ciudadanía.