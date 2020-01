Ayuntamiento regulará finanzas del Comité del Carnaval de Veracruz

El nuevo “Reglamento Municipal para Regular Todas las Actividades Inherentes a la Fiesta Popular Denominada Carnaval de Veracruz”, deja establecido que el Ayuntamiento regulará las finanzas del Comité y establece los requisitos para ser integrante del mismo, así como para integrar el Concejo Consultivo.



Todo ingreso económico a las cuentas del Comité de Carnaval o por los conceptos que se deriven del Reglamento, serán siempre efectuados en las cajas de la Dirección de Ingresos, dependiente de la Tesorería Municipal.



El Presidente Municipal de Veracruz es la máxima autoridad ejecutiva en la organización y desarrollo del Carnaval de Veracruz; el cual será el responsable para designar al Presidente, Tesorero y Coordinador General de Comité de Carnaval.



Queda especificado que el Carnaval será planeado, organizado y dirigido por el Ayuntamiento de Veracruz, a través del Comité de Carnaval, que será una dependencia centralizada del mismo.



Para el funcionamiento interno del área del Comité de Carnaval, se contará con la disposición del presupuesto que le haya sido fijado por el Ayuntamiento, el cual se manejará y aplicará en los términos que señale este reglamento y en lo no previsto por él, se atenderá las directrices que dicte la Tesorería Municipal.



Y para el caso de no contar con un presupuesto previsto, atenderá los lineamientos que le dicten la Tesorería Municipal, a fin de satisfacer y desarrollar todas las tareas que le asigna el Reglamento.



También queda definido que los estados financieros del Carnaval se elaborarán y entregarán a la Comisión de Hacienda Municipal para su revisión y aprobación en su caso, dentro del plazo de 30 días hábiles posteriores al término de las fiestas del Carnaval.



Los recursos financieros con los que se organizará, operará y desarrollará el Carnaval serán los siguientes:



Cuotas de inscripción y pago de votos generados en la competencia para seleccionar a los miembros de la Corte Real del Carnaval; los ingresos obtenidos por los permisos y las diversas contrataciones que otorgue el Comité de Carnaval y los que genere la Dirección de Comercio; todos los donativos o contraprestaciones en dinero o en especie que aporte cualquier persona o empresa al Comité de Carnaval.



Los donativos o aportaciones podrán ser obtenidos de los patrocinadores, a través de los contratos que con ellos celebren el Ayuntamiento de Veracruz en conjunto con el Comité de Carnaval.



Las aportaciones económicas, en dinero o en especie, que los patrocinadores otorguen al municipio, sin especificar el tipo de contrato de que se trate, revestirán la forma de donación hecha a favor del municipio.



Estos recursos económicos serán ingresados a la Tesorería Municipal bajo el renglón de recursos propios, los cuales deberán concentrarse en una o más cuentas bancarias específicas, con tal de que estén destinadas sus aplicaciones exclusivamente a los gastos propios del Carnaval.



La gestión de los acuerdos que se tomen en este tipo de contratos corresponde al Presidente del Comité de Carnaval, bajo los criterios de una correcta administración.



Los contratos que celebre el Comité de Carnaval que se refieran a la adquisición de bienes o servicios o de insumos en general, sólo serán de naturaleza civil y mercantil, se celebrarán y se regirán por lo previsto en La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Reglamento.



El Comité de Carnaval estará integrado por las personas y servidores públicos siguientes:



El Presidente, Tesorero y Coordinador; por los Titulares de la Tesorería Municipal, de la Contraloría Municipal, de la Dirección de Comercio y de la Dirección de Administración; así como de las Coordinaciones y Auxiliares Administrativos que se designen.



Para ser Presidente del Comité de Carnaval se requiere: ser ciudadano mexicano con residencia mínima de un año en la ciudad de Veracruz o zona conurbada; ser mayor de edad y no estar inhabilitado para el ejercicio del servicio público.



Para ser el Tesorero del Comité de Carnaval se requiere ser ciudadano mexicano con residencia mínima de un año en la ciudad de Veracruz o zona conurbada; ser mayor de edad; no estar inhabilitado para el ejercicio del servicio público; y tener experiencia mínima de tres años en el ejercicio de la licenciatura de contador público, administración o afines.



Y para fungir como Coordinador General del Comité de Carnaval se requiere: ser ciudadano mexicano con residencia mínima de un año en la ciudad de Veracruz o zona conurbada; ser mayor de edad; y no estar inhabilitado para el ejercicio del servicio público.



Mientras que el Concejo Consultivo del Carnaval de Veracruz estará integrado de la siguiente manera:



Por el Presidente Municipal quien será el Presidente del Concejo; el Presidente del Comité de Carnaval quien será el Secretario Técnico y por los Vocales, que serán los Regidores a cargo de la Comisión de Comercio, de la Comisión de Carnaval, el Director de Turismo Municipal.



Así como por el representante en turno de la Cámara de Comercio, de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz, que designe el Presidente Municipal o el Presidente del Comité de Carnaval, y los particulares que designe el Presidente Municipal.