Ayuntamiento sigue exhortando a comercios no esenciales a cerrar por contingencia

La Subdirección de Comercio del Ayuntamiento de Xalapa, el Departamento de Inspección Comercial (DIAC), continúan con los operativos para exhortar a los establecimientos no esenciales a bajar sus cortinas por la contingencia sanitaria.



Al respecto, el subdirector de comercio, Guilebaldo Flores Lomán expresó que con las Gacetas Estatales y Municipales, se está dando continuidad lo estipulado en estas, específicamente invitar a los locales con venta de artículos que no son de primera necesidad a cerrar de manera temporal, evitar aglomeraciones en tianguis, y recorrer las calles para detectar giros comerciales que obligatoriamente deben estar sin operar.



"A partir de la última emisión de la Gaceta Estatal, en donde determina reforzar las medidas de contención en diferentes municipios, particularmente en la zona centro de las ciudades donde se concentra el mayor número de personas y en puntos donde hay afluencia masiva de personas, tenemos un operativo en conjunto con Gobierno del Estado y el Municipal".



Este día dijo, se inició el recorrido en la avenida Atenas Veracruzana, colonia Revolución, aprovechando que se encuentra cerrada.



"A propósito del cierre de esta por parte de Tránsito del Estado, y se está haciendo un recorrido nuevamente a los comercios de esa avenida para invitarlos al cierre de los mismos. Sabemos que la necesidad de muchos de estos en ocasiones los obliga a abrir, es por una realidad de subsistir".



En ese sentido, reconoció que muchos negocios en la capital tuvieron que cerrar, ya que no pudieron sostener el pago de la renta y servicios.



De igual forma, destacó que en estos recorridos e inspecciones se les ha otorgado cubrebocas para protección de los vendedores y los ciudadanos.