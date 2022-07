Ayuntamiento trabaja para reducir contaminación en el Paseo de Los Lagos: Alcalde

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, indicó que su administración sí está realizando acciones para frenar la contaminación de aguas negras en el parque de Los Lagos, acotando que sí es importante la coordinación con las autoridades estatales que permita la remediación de estos cuerpos de agua.Aunque dijo que el agua sí tiene circulación, ésta se estanca en mayor medida en el cuarto lago por la falta de fuerza y de más capacidad para que siga su cauce."Hemos metido pipas para que el agua circule hacia la salida del cuarto lago. Desde luego que tiene razón (el gobernador Cuitláhuac García Jiménez) que tiene que ser en conjunto", expresó al tiempo que acotó que la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) atiende los derrames de aguas negras que caen a estos cuerpos lagunares."No nada más se da en Los Lagos, se da en la parte alta de donde viene el agua, que ya trae cierto grado de contaminación. Pero desde luego que sí vamos a trabajar en conjunto, mejorar el lago que es bellísimo aunque no es propiedad del municipio", indicó.Sin embargo, Ahued Bardahuil apuntó que es patrimonio de la ciudad, por ello es necesario emprender acciones que los limpien y aseen y den un mejor servicio para la sociedad xalapeña."Estamos resolviendo la legítima propiedad de la tierra para que la Federación pueda invertir recursos pero como todavía el Ayuntamiento no tiene una escritura, no ha podido emitir un permiso de desarrollo urbano para la construcción, estamos tratando de resolverlo", acotó.El munícipe apuntó que con ello se evitará que se pierdan los más de 16 millones de pesos contemplados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para obras de embellecimiento de este lugar natural de Xalapa.