Ayuntamiento xalapeño ni nos avisa de reuniones, se queja Red de Inclusión Estatal

Colectivos continúan en espera de la creación de un instituto dedicado a la atención de personas con discapacidad. Afirman que el Ayuntamiento no les avisa juntas de cabildo en donde se tratarán estos temas.Alba de Jesús Vázquez Torres, parte de la Red de Inclusión Estatal CABE, anunció que a pesar de que el Alcalde expresó todo su apoyo para la creación del Instituto Municipal para la Atención de Personas en Condición de Discapacidad, aun no se han logrado avances, más allá de la formación de una comisión.En este sentido, mencionó que tampoco han tenido conocimiento de las actividades de dicha Comisión, pues el día de hoy se realizará una junta, sin a haberles avisado."El alcalde, ese día del cabildo, mencionó que iba a hacer todo lo posible para lograr el instituto municipal para personas con discapacidad pero el día de hoy nos enteramos que hoy van a instalar la comisión por parte del municipio, de la cual no se nos hizo saber", dijo.Sin embargo, comentó que si fueron invitadas otras personas a esta junta, excluyendo a las personas que han estado impulsando y luchando la creación del InstitutoFinalmente, reconoció que si es posible crear el instituto, iniciando únicamente con la instalación de personas capacitadas en algún espacio prestado, y posteriormente cuando se tenga el recurso, construir las oficinas.