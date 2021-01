Ayuntamiento y CROC realizan sencillo homenaje a “Los Mártires de Río Blanco”

Tras la cancelación por parte del gobierno del estado del homenaje a los Mártires de 1907 por la pandemia del COVID-19, el ayuntamiento y la CROC llevaron a cabo un sencillo evento conmemorativo y posteriormente hubo dos más por parte de otros grupos.



En el primer evento se contó con la presencia del dirigente estatal de la CROC, Tomás Tejeda Martínez, y el alcalde David Velásquez Ruano.



César Silva Reyes, dirigente regional de esa central obrera, destacó que se decidió llevar a cabo una conmemoración sencilla como una forma de honrar a los mártires pero también porque no se deben olvidar las raíces de quienes fueron los precursores de la Revolución Mexicana, de la Carta Magna, de la Ley Federal del Trabajo, la contratación colectiva y los derechos laborales y que ofrendaron su vida para ello.



Indicó que la lucha sigue y hoy es necesario llamar a las autoridades laborales federales y a los legisladores para que se acabe con el outsourcing.



Tras concluir su mensaje, los presentes depositaron una ofrenda floral y montaron una guardia de honor ante el monumento a los Mártires de 1907.



Posteriormente, un grupo de militantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) llevó su ofrenda floral y dirigió un mensaje en donde destacaron la dignidad de los obreros de Río Blanco, quienes dieron una lección al país al no agacharse ante el dictador Porfirio Díaz.



“Los dignos obreros de Río Blanco, Nogales y Mendoza, nos enseñaron esa mañana de 1907 que la dignidad del pueblo trabajador no se compra ni se vende como cualquier mercancía o mercadería, como muchos neoporfiristas añoran”, señaló Alberto Luna



Más tarde hicieron presencia ahí integrantes del Frente Popular Revolucionario, quienes destacaron que sigue la lucha ante la opresión del imperialismo estadounidense “y las oligarquías locales que tratan de perpetuar sus derechos de clase”.