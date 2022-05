Ayuntamiento y Gobierno Estatal le quitaron campo deportivo a primaria de Río Blanco

Padres de familia y docentes de la escuela primaria “Venustiano Carranza”, en Río Blanco, se manifestaron en contra de que les sea quitado el campo deportivo que se encuentra junto a la institución educativa.Señalaron que siempre han hecho uso de ese espacio para los menores pero ahora han sido informados por esta administración municipal que no pueden seguir utilizando ese lugar, ya que pertenece al Gobierno del Estado.La directora del plantel, Elizabeth Nieto, comentó que con alcalde anterior, David Velázquez Ruano, hubo muy buena relación, pues siempre les apoyó sin pretender reflectores."Consideramos era congruente con lo que señala la Cuarta Transformación. Aquí lo que nos sorprende es que aunque tuvimos acercamiento con personal del COMUDE, que fueron quienes nos entregaron este documento, no hemos tenido acercamiento directo con el Alcalde para aclarar la situación, ver ambas posturas".Consideró que si bien no son los dueños, la SEV, la escuela y los padres son quienes han mantenido en condiciones el campo siempre y si el Alcalde tiene un proyecto bien pudo acercarse para explicarles qué pasará.Comentó que les sorprendió que ni siquiera tuvo esa delicadeza de dialogar con los directivos y los padres de los 226 alumnos, que son los que aportan 300 pesos como cuota voluntaria para el mantenimiento del campo.Mencionó que una comitiva acudió a Xalapa para ver si pueden intervenir pues no es la primera vez que una autoridad municipal los trata de despojar del terreno.