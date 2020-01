Ayuntamientos, de los usuarios más morosos ante CFE

Debido a su renuencia a pagar, ayuntamientos de la zona han tenido incluso que ser demandados jurídicamente para ponerse al corriente ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), reconoció Vicente García Trujeque, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM).



Agregó que la empresa nunca busca tener conflictos con nadie, pero son los mismos usuarios los que se los generan al no querer pagar.



En el caso de los ayuntamientos, indicó que son de los usuarios más morosos e incluso sucede frecuentemente que instalan nuevas lámparas del servicio público y se molestan cuando les cobra la CFE.



No obstante, recordó que esta es una empresa que vive de lo que recauda, lo mismo que un ayuntamiento, pues éstos cobran predial, agua y otros servicios y no perdonan nada.



Indicó que la empresa hacía anteriormente un censo cada año, ahora se hace cada seis meses y cuentan con GPS y equipos que les permiten trabajar más rápido y es ahí donde se dan cuenta que hay servicios que no han sido reportados.



Destacó que pocos son los ayuntamientos que cumplen con sus pagos, pero a todos los que no lo hacen se les cobra y tienen que pagar.



El dirigente electricista descartó proporcionar los nombres de los ayuntamientos morosos, ya que aseguró que no hay interés en exhibir a nadie.