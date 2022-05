Ayuntamientos deben involucrarse en solución a feminicidios: Cisneros Burgos

El secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, pidió a las autoridades municipales involucrarse para buscar solución a la problemática de los feminicidios en Veracruz, pues criticó que pareciera que las instancias municipales no existen.En ese sentido, comentó que dichos gobiernos a través de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Municipales) tienen áreas para asesorar a las mujeres que sufren violencia de género."También están las instancias municipales porque nadie habla de esas instancias, pareciera que la instancia municipal no existe en Veracruz, (que) también tiene, a través del DIF, áreas para poder tener información suficiente que permita asesorar a las personas que están sufriendo algún tipo de persona", expuso.Cisneros Burgos acotó que se requiere mayor compromiso de la instancia municipal porque son los que están más cerca de donde suceden los hechos."Y nadie hace un cuestionamiento sobre la primera autoridad que es el municipio, hemos estado insistiendo con las autoridades municipales que podamos atender estos temas de manera coordinada", destacó el responsable de la política interna de Veracruz.Sobre el feminicidio de Daniela Albañil Rivera, en Perote, expuso que conforme a la información que les ofreció la Fiscalía General del Estado (FGE), la mujer falleció asfixiada manualmente por su pareja sentimental que ya está detenida."La pretendió esconder en el departamento donde vivían, se hizo una revisión y ahí se localizó y ahí mismo se detuvo al presunto responsable", externó.Ante la recurrencia de este delito en el Estado, Cisneros Burgos hizo un llamado "respetuoso" a las mujeres a dejar a una persona si muestra signos de ser violenta."Cuando se den este tipo de situaciones lo mejor es tomar distancia por parte de una pareja. Es muy difícil que un Gobierno pueda estar en cada vivienda donde se están suscitando hechos que son íntimos y lamentablemente de agresiones", puntualizó.El titular de la SEGOB acotó que, en sus primeras declaraciones, la familia de la víctima de feminicidio señaló que esta persona ya había mostrado "síntomas de violencia", que era "un tanto agresiva y muy posesiva"."Al parecer ella ya no quería estar con él y hace poquito volvieron nuevamente a vivir juntos", comentó al respecto.Al respecto, dijo que las víctimas que están sufriendo violencia pueden acercarse al Centro Estatal de Justicia para Mujeres, aunque reiteró que están las instancias municipales