Ayuntamientos, los que más recomendaciones tienen y más reacios son a aceptarlas: CEDH

Los Ayuntamientos son los órganos que más recomendaciones tienen por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), así lo informó la titular de este ente autónomo, Namiko Matzumoto Benítez.



En entrevista para el programa La Tropa Rosa, conducido por Katia Dorantes, Ilse Escalante y Noreli Morales a través de AlCalorPolítico.com y TeleClic.Tv, Matzumoto Benítez indicó que los Ayuntamientos continúan con la negativa de aceptar las recomendaciones.



"Ante la no aceptación, existe esta posibilidad de llevar a la autoridad hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que venga una recomendación de la Comisión a nivel federal. Lo deseable es que las autoridades cobren conciencia de que las recomendaciones finalmente no son un acto de agresión hacia ellas, sino una valiosa oportunidad de corregir lo que están haciendo mal".



El municipio de Orizaba es la ciudad con más recomendaciones por parte de la CEDH, específicamente por el actuar de los Policías Municipales, pues tiene hasta el momento 4, seguido de Papantla con 3 y Tuxpan con la misma cantidad. El Ayuntamiento de Xalapa y Veracruz se sumaron a estos llamados de atención por contaminación auditiva.



"Tenemos estas dos recomendaciones por la emisión de ruido más allá de lo que permiten los reglamentos municipales, estos son Xalapa y Veracruz. Cada vez las personas se involucran más".



Explicó que ante la reforma a la Ley Estatal de Derechos Humanos, ya es posible solicitar a la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables del Congreso del Estado que llame a los funcionarios que no acepten las recomendaciones



De acuerdo con los datos de la CEDH, la Fiscalía General del Estado (FGE) en el año 2020 tuvo 94 recomendaciones por la falta de la debida diligencia en integrar las carpetas de investigación, 9 recomendaciones para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 5 por desaparición forzada y 5 más por desaparición forzada y ejecución extrajudicial; una de ellas mixta por verse involucrado un Ayuntamiento.



"Sí hay un porcentaje muy alto de éstas recomendaciones, van hacia la Fiscalía, como lo señalaba anteriormente. En el 2021 hay 3 recomendaciones que tienen que ver con desaparecidos, dos a la FGE por la falta de debida diligencia, que se traduce en violación de los derechos de la víctima y una por desaparición forzada a la SSP", aseveró.