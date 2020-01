Ayuntamientos podrán usar nuevo relleno sanitario de Xalapa si separan residuos

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, dio a conocer que se han hecho reuniones con algunos Alcaldes de la zona metropolitana, para que sigan los lineamientos que se están solicitando y hagan uso del nuevo Relleno Sanitario.



"En estos días hemos tenido reuniones con varios, ya se les ha invitado, a Banderilla, hasta Naolinco. Hemos hablado de que ya que somos parte de una misma región ecológica, (para que) entre todos avancemos en este propósito esencial que es reducir el uso de instalaciones del relleno sanitario. Si separamos (desechos), los rellenos sanitarios pueden durar mucho tiempo", expuso.



Respecto de que su homólogo del Municipio de San Andrés Tlalnelhuayocan, David Ángeles Aguirre, manifestara que el problema de la basura no era una situación de preocupación para dicho Ayuntamiento, Rodríguez Herrero aseguró que esto depende del peso que representa la mayor población rural o urbana.



"Depende de cada municipio. Hay lugares donde tiene más peso la población rural que la urbana. Donde hay poca población rural, como en la zona de congregaciones, pues es más factible que la población haga sus compostas, tienen campo, tienen superficie para hacer estas compostas".



Asimismo, señaló que ante esta alternativa, no todos los municipios pudieron entrar al proyecto del relleno sanitario.



Tras lo declarado por el vicepresidente de la CANACINTRA, Juan Manuel García González, de que necesitarían por lo menos cinco años para que todos los ciudadanos y las empresas estén preparados para no usar las bolsas de plástico, el primer Edil refirió que muchos establecimientos ya están avanzando para prohibir el uso de las bolsas de un solo uso y todo ello, gracias a una coordinación con el Gobierno del Estado.



"Creo que es algo que podemos hacer muy bien entre todos. Él tuvo la gentileza de invitarme a un foro en la Ciudad de México con la CANACINTRA, donde muchos empresarios y gente experta en el manejo del plástico, hablamos de que sin etapas, en este momento el Ayuntamiento de Xalapa y el Gobierno del Estado, adoptaron medidas que exigen reducir el plástico de un solo uso, ese plástico de un solo uso es el que más nos preocupa".



Por otra parte, informó que aún no se realizan supervisiones a los comercios para observar si continúan ofreciendo las bolsas de plástico, pero no descartó que se pudieran llevar a cabo, incluso sancionar, para poder fortalecer la política municipal ambiental.