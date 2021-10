Buenas tardes,En primer lugar agradezco a este medio que permite a la ciudadanía poder dar su punto de vista, opinar y manifestar su inconformidad.Hoy me gustaría a través de este medio de comunicación, hacer un llamado al presidente de la República, al Sr Andrés Manuel López Obrador, solicitando su ayuda y que se tomen cartas en el asunto, ya que en Perote la delincuencia a llegado a un punto crítico, roban descaradamente de día y de noche, y autoridades no hacen nada al respecto aun teniendo conocimiento de quienes son los culpables, ya que al parecer o les tienen miedo o están coludidos.Pido por favor ayuda para parar esta terrible situación que ya no deja a nadie tranquilo, con robos a casa habitación, robo de vehículos y cualquier cosa que pueden, bicicletas, hasta los focos se llevan ya es algo insólito.Agradezco de antemano la atención brindada, le saludo.Atentamente,(...)