Baches, daños y hasta muertes: La horrorosa carretera a Costa Esmeralda

Con la alta afluencia de turistas al cierre de 2021, el gremio empresarial y de servicios de Costa Esmeralda reportó el incremento en quejas de visitantes por el pésimo estado de la Carretera 180, tramo La Guadalupe-Casitas.“La carretera a Costa Esmeralda y la de Veracruz están en pésimas condiciones. Pésimas condiciones, obviamente eso no nos beneficia y sí puedo decir que hubo muchísimas quejas de los turistas”, dijo la presidenta de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Costa Esmeralda A.C., Gloria Santiago López.Ironizó que en lo personal, los baches de la carretera le han costado llevar a reparación su vehículo por 12 llantas “voladas”.“Efectivamente nos encontramos con muchos turistas y gente de la región muy molestos, con muchas llantas voladas, muchos coches golpeados con los hoyos tan tremendos”, dijo.Reclamó que los hosteleros de la Costa Esmeralda insisten en la reconstrucción de la carretera; sin embargo, el Gobierno prefiere invertir en el mantenimiento de la autopista de cuota nueva de Totomoxtle (Papantla) a Martínez de la Torre.A lo anterior, Santiago López reprochó que las obras de bacheo inicien al menos 15 días antes de las vacaciones y no durante la temporada baja, con un menor flujo de visitantes.“Mucha gente se poncha, se dañan defensas y la parte de abajo de los autos y así está la situación. El problema de la carretera debe tener cinco o seis años o más. Siempre empiezan a reparar los hoyos quince días antes y generan un tráfico horrible”, dijo.Refirió que durante 2021, la carretera de Costa Esmeralda registró un elevado número de accidentes a comparación de años anteriores, con decesos e incluso volcaduras de camiones por el mal estado del camino.“Obviamente hemos solicitado a las autoridades que nos apoyen y a la Guardia Nacional y no hemos visto resultado y esto conlleva a que el turismo y los habitantes se molesten”.