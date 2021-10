Bailarines orizabeños brillarán en Festival Internacional de Danza

Este 28 de octubre iniciará en Orizaba la décima edición del Festival Internacional de Danza "Youth American Grand Prix México" (YAGP México), cuyos bailarines principales serán Sofía Martínez y José Alonso Tepetzi, dos orizabeños que han cosechado varios logros en distintas compañías de danza.Sofía Martínez danzará "El Lago de los Cisnes", presentación que inaugurará este festival. La bailarina es integrante de la Compañía Nacional de Danza y a su lado bailará lado Alonso Tepetzi, quien es parte de la compañía, "Joffrey Ballet".Martha Sahagún, representante local del "Youth American Grand Prix México", acompañada del codirector de la Compañía Nacional de Danza, explicó que con este evento, donde se dan cita alrededor de 700 bailarines, se busca innovar a través del arte en un panorama permeado por la pandemia."Por eso fue la idea de hacer la inauguración aquí (en el Poliforum Mier y Pesado) y me topé con una locura, que es hacer el Lago de Cisnes en colaboración con la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, que llevaba dos años de estar tomando clases en línea, entonces debíamos de tener algo para incentivar los muchachos y este proyecto se me hizo increíble para poderlo realizar" explicó la también directora del Programa Social ProVer.Dentro de las actividades, destacó la participación de Pablo Castro, un virtuoso niño bailarín que hace 6 años obtuvo una beca para ingresar al "Joffrey Ballet de Chicago”."El Joffrey Ballet estaba de descanso esta semana y van a venir con una coreografía, otra solista Anaís Bueno, que también es una ex alumna que ganó una beca y se fue al extranjero. La Compañía Nacional de Danza viene bailando una coreografía que acaban de presentar en Alemania", detalló Martha Sahagún.Dentro de los jueces que evaluarán las participaciones hay eruditos de la danza provenientes de Suiza, Mónaco, Chicago, Nueva York, Houston y Orlando.Por primera vez se contará con la presencia dos importantes compañías dancísticas: "Joffrey Ballet" y la "Compañía Nacional de Danza". El festival concluirá el día 1 de noviembre.