Baja afluencia de adultos mayores en último día de vacunación, en Medellín de Bravo

Con menor afluencia de adultos mayores, se registra el segundo día de vacunación contra el COVID-19 en el municipio de Medellín de Bravo.



En el módulo instalado en el salón social de "El Tejar", en donde el primer día se registró una gran concentración de personas e incluso hubo abuelitos desmayados por la espera en el sol, este jueves, las filas fueron cortas.



"Bien, me fue muy bien, tardé una hora y media en pasar. Ayer hubo mucha gente, me asomé y dije: ‘No voy a pasar’ y me fui. Ya hoy vine tempranito y ya, muy contenta de que me vacuné", dijo Flor Morales.



La aplicación de la primera dosis para los adultos mayores de 60 años en Medellín de Bravo concluye este jueves.



La jornada inició a las 8 de la mañana y cierra a las 18 horas, es para todas las letras de apellidos.



"Gracias a Dios que ya pasó, no me dolió. Me tuvieron media hora en observación y todo normal. Ahora a esperar la otra (dosis)", dijo Aurelio.



En este municipio se instalaron 3 módulos de vacunación, el más concurrido fue el de El Tejar, en cual atendió a la cabecera municipal y a los fraccionamientos cercanos.