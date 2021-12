Baja afluencia en último día de vacunación de refuerzo para adultos mayores

El último día de vacunación de refuerzo contra el COVID-19 para adultos mayores de 60 años en el puerto de Veracruz, registra poca afluencia, están activos 4 de los 5 módulos habilitados del 12 al 17 de diciembre.Según la Secretaría de Bienestar, serán 70 mil los vacunados en esta jornada, los abuelitos se van contentos porque podrán festejar la Navidad en familia."Ya todos estamos vacunados y con la tercera dosis ya pueden estar con la familia, el año pasado fue muy triste pero gracias a Dios ya podremos estar juntos", dijo Felicia, de 70 años.Los adultos mayores afirman que no dudaron en acudir por una dosis más, no obstante, seguirán cuidándose."Si vamos a cenar pero nada más entre la familia, no gente de fuera, ya estoy vacunada pero los niños todavía no", indicó Cecilia.El próximo lunes la vacunación arrancará con los adultos mayores del municipio de Boca del Río.