Baja demanda de productos alternativos y naturales contra COVID, en Veracruz puerto

En los primeros días de la pandemia por el COVID-19, la medicina alternativa y productos naturales tuvieron gran demanda como tratamiento variable a la medicina farmacéutica, como medida preventiva al contagio del nuevo virus, lo cual está demanda ha disminuido considerablemente.



Así lo manifestó Yolanda Cruz Rodríguez, propietaria de un local de productos herbolarios del mercado “Hidalgo”, que aunque la ciencia no los avala, estos productos llegaron agotarse durante los meses de abril y mayo.



“Al principio todos querían tés, buscaban el eucalipto, el jengibre, el diente de león y el té verde. Estas plantas se agotaban rápido, los proveedores no se deban abasto, ahorita ya están más relajados, parece como si ya no hubiera pandemia”, comentó la comerciante.



Explicó que ante la Nueva Normalidad y con el cambio del semáforo epidemiológico, lo veracruzanos ha ido dejando de lado el consumo de estas plantas medicinales.



“La euforia ya terminó, ahora todos andan normal. Ya se les fue el miedo. Pocas son las personas que llegan a preguntar por estas hierbas”.



Los locatarios del mercado “Hidalgo” coincidieron en que los últimos dos meses las ventas en los negocios esotéricos y herbolarios han bajado hasta en un 60 por ciento en comparación a los meses de inicios de pandemia, pero confían que con la llegada del año nuevo sus ventas vuelvan a repuntar.