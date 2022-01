Baja flujo de migrantes en la zona de Córdoba: Sacerdote

Un descenso en el tránsito de migrantes condujo a una baja en la colecta de apoyos de la sociedad a los indocumentados, admitió el coordinador de la Pastoral Social de la Diócesis de Córdoba, Julián Andrés Verónica.“En las colectas de víveres que se hacen a través de las parroquias, la gente es muy generosa y lo ha hecho siempre pero nosotros disminuimos también al pedir porque ha sido mucho menor la cantidad de migrantes que han pasado”.Indicó que en caso de que haya apoyo de más, se canalizan los víveres a las congregaciones de la Diócesis.Refirió que la región central de Veracruz no observa un aumento en el flujo de extranjeros, dado que han dejado de utilizar el ferrocarril como medio de transporte.“Tal vez en Tierra Blanca, Coatzacoalcos, San Andrés Tuxtla sí es una situación mucho más fuerte, la verdad en Córdoba desde hace mucho que dejaron de pasar los migrantes por el tren y si acaso, llegan a pasar en tráilers u otros vehículos”.Indicó que sí ha habido una movilidad de indocumentados rumbo a San Andrés Tuxtla, donde opera el refugio y esperan por sus papeles.“Al menos aquí en la región de Córdoba no, no es tan fuerte, van quedando como algunos grupos muy pequeños pero deciden seguir adelante, muy pocos se han quedado en la zona”.