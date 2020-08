Bajan los casos y muertes por COVID-19 en el mundo, según OMS

La epidemia de COVID-19 está sufriendo una desaceleración en la mayoría de las regiones, sobre todo en el continente americano, de acuerdo con los últimos datos semanales publicados el martes por la Organización Mundial de la Salud (OMS)



Más de 1.7 millones de nuevos casos de COVID-19 y 39 mil muertes fueron constatados la semana pasada (17-23 de agosto), lo que significa una caída del 5% en los contagios y del 12% de las muertes, en comparación con la anterior (10-16 de agosto).



Esta desaceleración se registró en todas las regiones, excepto en el sureste asiático y en el Mediterráneo Oriental.



El continente americano es la región donde la epidemia se ha desacelerado más, con una caída del 11% de casos nuevos y del 17% de muertes, en buena parte gracias a una difusión más lenta en Estados Unidos y Brasil, los dos países más afectados del mundo.



Pero, varios países y territorios del Caribe informaron sobre un fuerte aumento de casos y muertes en los últimos siete días que, de acuerdo a la OMS, podría en parte deberse a la reanudación del turismo.



En el sureste asiático, segunda región más afectada, se registró un aumento del 4% de casos nuevos y muertes durante la pasada semana. India sigue siendo el país más perjudicado en esta zona, con 455 mil casos nuevos constatados en la semana.



El número de nuevos casos en el Mediterráneo Oriental también progresó en un 4% pero el número de muertes cayó (-5%), por lo que la región registró su sexto descenso semanal consecutivo.



En Europa, donde el número de nuevos casos no cesa de aumentar durante las últimas semanas, el ritmo se ha desacelerado levemente, según la OMS.



El número de decesos semanales en Europa disminuyo 12%. La OMS señala, no obstante, que no todos los países europeos han registrado este descenso; en el caso de España, se ha constatado un aumento semanal del 200% del número de muertes.



Casos de reinfección, muy raros



La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó hoy que los informes que ha recibido hasta el momento sobre personas que se han reinfectado con el Coronavirus son muy raros, tras conocerse el caso documentado de un hombre en Hong Kong que contrajo el virus dos veces.



"Recibimos de vez en cuando reportes anecdóticos de gente que se hace la prueba y sale negativo y luego positivo pero no ha quedado claro hasta ahora si se trata de un problema del propio test o si hubo gente que realmente se infectó una segunda vez", dijo la portavoz de la OMS, Margaret Harris.



Enfatizó que, en cualquier caso, las posibles reinfecciones de las que se habla "representan una cifra muy pero muy baja".



"Estamos ante un caso documentado frente a más de 23 millones de casos confirmados", recordó.



Harris dijo que es posible que tras el caso en Hong Kong aparezcan otros pero que esto "no parece ser un hecho habitual de ninguna manera".



La OMS recibe a diario resultados de parte de las miles de investigaciones que se están realizando en el mundo sobre distintos aspectos de la pandemia de COVID-19, entre ellos, el relativo a la inmunidad que genera una persona cuando ya ha superado la enfermedad.



"Necesitamos entender lo que esto significa en términos de inmunidad y para eso hay muchos grupos que están haciendo el seguimiento de gente, midiendo sus anticuerpos e intentando entender cuánto dura la protección natural", explico Harris.



Explicó que esa inmunidad es distinta a la que producen las vacunas, "las cuales provocan un estímulo inmunitario muy preciso" y más potente y que decenas de farmacéuticas y biotecnológicas están intentando recrear en sus laboratorios para encontrar una vacuna contra el Coronavirus.



La duración de la inmunidad que genere la esperada vacuna sólo podrá establecerse tras varios años de seguimiento de las personas inmunizadas.