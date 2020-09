Bajan los delitos en Tuxpan, según alcalde Antonio Aguilar

Para contrarrestar el incremento de índices delictivos, el Ayuntamiento de Tuxpan adquirió con recursos del programa federal de Fortalecimiento a la Seguridad (FORTASEG) cinco nuevas patrullas.



En el acto de entrega de las unidades, el alcalde Juan Antonio Aguilar Mancha recalcó que han disminuido los delitos del fuero común en el puerto, así también los de alto impacto pero no aportó sustentos ni mencionó detalles.



Asimismo, reconoció que la inseguridad es un tema que preocupa a los tuxpeños, al igual que a la ciudadanía de cualquier región del país, ante lo cual agradeció el apoyo del Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal en las tareas coordinadas contra la delincuencia.



“Hemos mantenido los índices delictivos a la baja, estamos dando resultados a la ciudadanía y no vamos a descansar. Vamos a limpiar a nuestro Tuxpan de la delincuencia y la inseguridad”, dijo pero no aportó cifras sobre la incidencia.



Asimismo, aseveró que, al inicio de su administración recibió solamente 4 patrullas, con lo que no se cubría ni el 10 por ciento de atención para la ciudad. Actualmente, destacó, se dispone de 24 unidades.



“Hoy podemos decir que en lo que va de este gobierno se han invertido 39.9 millones de pesos en equipo, infraestructura, patrullas, con el fin de que la ciudad viva más segura y se está logrando”, añadió.