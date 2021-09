Bajan secuestros pues no hay delincuentes en el Gobierno, menos en la Fiscalía

En lo que va de este 2021, se han registrado menos de 40 secuestros y se han desarticulado más de 30 bandas que se dedicaban a este delito, mientras que la administración anterior mantenía más de 300 secuestros al año.



Al referir lo anterior, el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, refirió que los índices en este delito van a la baja en Veracruz, “ahora la situación es totalmente distinta, por una razón muy sencilla, en este Gobierno no hay delincuentes y menos en la Fiscalía”, expuso.



Durante entrevista previa a los honores a la bandera del acto de izamiento en el parque Juárez de la Capital del Estado, el funcionario estatal expuso que la desarticulación de bandas dedicadas al secuestro se realizó en toda la geografía veracruzana, incluso en Xalapa.



En este sentido, destacó que en Coatzacoalcos se han cumplido más de 200 días sin un secuestro y recordó que esto se debe a que ahora no hay contubernio con las autoridades.



“En la Fiscalía antes había un delincuente, hoy afortunadamente eso ha cambiado de manera radical (…), la primer mujer fiscal ha reducido ampliamente los índices delictivos”, afirmó Cisneros Burgos.



Al cuestionarle si ya no existen focos rojos en materia de secuestro en Veracruz, dejó en claro que lo que hay es atención y en este Gobierno no existen complicidades con ningún grupo criminal.



“Tenemos un Gobernador que emanó de la voluntad del pueblo y no de las complicidades”, finalizó el Secretario de Gobierno.