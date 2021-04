Bajan ventas de vehículos de agencia, pero incrementa remate de autos de particulares

La pérdida de fuentes de empleo en México y propiamente en Veracruz, afectó la venta de autos nuevos y seminuevos de Agencia, pero también obligó a particulares a rematarlos al quedarse sin fuentes de empleo.



En lo anterior coincidió el gerente de una firma comercial denominada Autotianguis, Luís Felipe Romero, al señalar que en 2019 vendieron en el último cuatrimestre del año un promedio de nueve unidades por mes.



"La mayoría autos tipo Sedán, unidades familiares y hasta una camioneta pick up. Pero ya en el último cuatrimestre de 2020 fueron uno o dos vehículos por mes", señaló el empresario quien lamentó que las pickups dejaron de venderse.



Ahora, dijo, se han quedado en agencias de nuevos y seminuevos los inventarios de 2020 y los particulares están utilizando grupos de compra y venta a través de plataformas como Facebook.



Al problema de las bajas ventas, agregó, se suma de manera obligada el cierre de áreas de producción de diferentes marcas y algunos de sus segmentos con costo superior a los 350 mil pesos, porque no se están vendiendo.



El remate de vehículos de parte de particulares, añadió Luís Felipe Romero, es una necesidad de las familias que tuvieron la desgracia de sumarse a la lista de desempleo, y al menos en este año no se ve una recuperación.



Concluyó señalando que las utilidades que otorgan algunas empresas en el mes de mayo solo es un respiro que en poco ayuda a evitar el cierre de empresas, pues el tema del Covid ha impactado a nivel mundial.