Bajas temperaturas y sequía afectan a productores en Tempoal

Productores agropecuarios de la región de Tempoal resienten los embates de la sequía que está pronosticada en estos últimos meses, y ante la falta de lluvia, así como las bajas temperaturas, siguen afectando cultivos, espacios donde se alimentan los animales y al mismo hato ganadero que refleja una calidad endeble; los productores esperan que la federación etiquete algún apoyo para sacar adelante su patrimonio, de lo contrario seguirán teniendo perdidas económicas.



En los últimos días, los productores han observado que sus parcelas traducen la sequía, y no sólo los cultivos se han visto mermados, sino el propio ganado no está en su peso ideal, por lo que existe preocupación para poder afrontar varios meses de estiaje.



“Tenemos varios meses sin que se tenga una buena temporada de lluvia, a inicios de año se nos informaba que CONAGUA prevé que habrá más sequías y como puedes notar varios potreros ya están secos, algunos de mis animales no tienen que comer, y tratamos de buscar o comprar alimento para mantenerlos de perdido vivos y ver si aún se pueden vender; en cambio a varios compañeros, han preferido perder el ganado o simplemente ofrecer a un costo muy por debajo de lo acostumbrado”, explicó el productor Noé Rivera de la localidad Dos Rayas.



Entre ciertos ganaderos también se observa incertidumbre al ver que las parcelas de algún vecino productor, tarde o temprano algunos animales están pereciendo, lo que agrava el entorno de la mayoría de productores del campo.



“Lo único que pedimos es que el Gobierno Federal ayude a nosotros que estamos buscando sostener nuestro patrimonio, no podemos contra está sequía, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance, y la verdad si se requiere mayor apoyo, sobre todo en esta dura temporada de falta de lluvia; a mi vecino ya se le murió un poco de ganado y yo mismo le tuve que apoyar con un poco de alimento; sin embargo, también me veo afectado porque no es suficiente”, explicó un ganadero de la zona del Pescado.



A pesar de que el ayuntamiento de Tempoal desde el año anterior y en estos primeros meses continúa con la construcción de hoyas para captar agua, poco a poco se ha reducido el nivel de líquido a falta de lluvias; y ciertos productores han operado por complementar los sistemas de riego a gran escala.



“Aquí en la comunidad tenemos sembrado caña y se requiere de forma periódica estar regando el cultivo, pero con esta falta de lluvia, se tuvo que instalar un sistema de riego y ayudar a que la producción se dé, de otra manera perderíamos miles de pesos antes de la cosecha; no son suficientes las hoyas que construye el Ayuntamiento, aquí lo que se requiere es que gobiernos de niveles estatales y federales se sumen en apoyar al campo, en Tempoal viene una sequía muy dura, y también el tener bajas temperaturas, todo se juntó, ya ni hablemos de la pandemia”, recalcó un agricultor que se dedica a cuidar cultivos de caña.



Hasta el momento, los abanderados por el sector agropecuario esperan que la SEDARPA y SADER otorgue apoyos emergentes para poder ir subsanando algunas necesidades que son difíciles para el Gobierno Municipal, debido a que no cuenta con recursos suficientes.