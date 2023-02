Bajó captura de peto, negrillo, pargo y huachinango, reportan pescadores

Especies del mar como el peto, negrillo, pargo y huachinango están con déficit de productos, señalan pescadores, quienes afirman la temporada no ha sido buena.Hace unos días los hombres de mar, celebraban la pesca atípica de sierra, sin embargo, es la única especie con buena captura y sólo se benefició el 20 por ciento de pescadores.El presidente de la Federación de Pescadores, Bernardo Hernández, señaló que el otro 80 por ciento necesitan reactivarse.“Todas las demás, peto, huachinango, besugo, aparte de que no hay producción, no hay consumo, no hay demanda y esto hace que los precios estén bajos. Tenemos el 50 por ciento a la baja de esos productos”, indicó.Señalaron que hay ocasiones en que se lanzan a la pesca diaria y apenas sí logran cubrir los gastos de inversión del diésel.De acuerdo con Jorge Joaquín García Morales, presidente de la Cooperativa Pesquera “Playón de Hornos”, les ha tocado regresar sin captura.“Es temporada baja para todos los pescadores. Imagínate para el palangre –que así le llamamos nosotros– es un kilómetro de distancia con 200 anzuelos, a veces no sale ni un pescado y estamos hablando de camino una hora , a veces sale, a veces no sale”.Confian en que la cuaresma y la temporada de semana Santa ayude a reactivar al sector.