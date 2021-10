Bajó deuda de Coatepec pero sigue en 14 millones de pesos: Alcalde

El Gobierno panista de Coatepec dejará un déficit de 14 millones de pesos de una deuda pública que le fue heredada, indicó el alcalde, Enrique Fernández Peredo.El edil informó que su administración recibió un déficit de 80 millones de pesos pero durante su mandato se logró disminuir a 14 millones de pesos.En este sentido, dijo que, de este monto, 10 millones corresponden a la bursatilización que data del periodo 2008–2010 y 4 millones de litigios que aún se encuentran pendientes.“Nosotros recibimos la administración con un déficit de 80 millones de pesos y bueno, vamos a dejar una deuda de 14 millones; 10 millones corresponden a la bursatilización que se hizo precisamente en la administración 2008 - 2010 y 4 millones son litigios que todavía se encuentran pendientes de resolver, prácticamente hemos pagado 66 millones de pesos”, detalló.Expuso que la cantidad que se logró disminuir de dicha deuda fue utilizada para pagar impuestos, laudos y obra pública de administraciones pasadas, por lo que consideró que con esto se sanearon las finanzas del municipio.“Prácticamente vamos a dejar saneado al Ayuntamiento, lo que son impuestos, lo que son los laudos, obra pública que se dejó hecha y que no la pagaron otras administraciones, también se van a dejar cubiertas”, comentó.Reconoció que ya casi al cierre de su gobierno, aún faltan muchas cosas por hacer pero aseguró que el municipio tenía mucho deterioro.“Todavía faltan muchas cosas por hacer, la gente me lo ha dicho pero lamentablemente en el 2018 recibimos una ciudad que tenía mucho deterioro, afortunadamente haciendo ajustes nos pudimos hacer cargo de los compromisos financieros que tenía el municipio"."Hoy le hemos dado el mantenimiento que se requiere y sobre todo lo más importante es que se quedan saneadas las finanzas, nosotros no tuvimos que recurrir al endeudamiento del municipio”, concluyó