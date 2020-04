Bajo el sol y sin respetar “sana distancia”, beneficiados de Zongolica cobran pensiones del Bienestar

Debido a que los adultos mayores que acudieron a TELECOMM a cobrar sus apoyos del programa 65 y Más no respetaron las medidas de sanidad recomendadas en esta segunda etapa de la contingencia por el COVID-19, la dirección de Protección Civil intervino para que al menos guardaran la sana distancia.



La fila que se hizo debido a esa medida alcanzaba desde la entrada de TELECOMM hasta los bajos del Palacio Municipal.



Los adultos mayores permanecieron horas formados bajo el intenso sol, algunos de ellos ayudados con una sombrilla y parados o sentados en las banquetas cuando se cansaban por estar horas ahí.



Aunque desde el inicio estuvieron los Servidores de la Nación para intentar controlarlos, la gente no hizo caso porque ya estaba desesperada, por lo que tuvo que intervenir el personal de Protección Civil para que aplicaran la sana distancia y en lo posterior no derive en un problema mayor.



Pobladores de la región serrana criticaron esta situación, pues el sector de los adultos mayores es de los vulnerables ante la contingencia que se vive y se hizo salir a estas personas de sus casas para cobrar la ayuda bimestral que les da el Gobierno Federal.