Bajó gasolina, no subirán tarifas de transporte público en Veracruz: Gobernador

En Veracruz no se contempla aumento en las tarifas de transporte público de pasajeros, ya que los precios del diésel y la gasolina han disminuido, manifestó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



El mandatario veracruzano reconoció además que en este momento de contingencia por el COVID-19, la movilidad en las calles decreció de manera considerable por lo que las líneas de autotransporte en todo el territorio estatal han disminuido sus corridas.



Durante entrevista, el Ejecutivo dijo que, a través de la Dirección General de Transporte Público, el titular Ángel Alarcón Palmeros mantiene diálogo permanente con los empresarios transportistas donde se analiza este tema.



“Con respecto al transporte, ya se vio, se ha estado hablando con el transporte público de pasajeros, interurbano; el director desde hace bastante rato ha venido teniendo reuniones con ellos, estaban por cómo mover las tarifas y nada, se detuvo porque la gasolina bajó tremendo, no por otra cosa”, dijo.



En ese tenor, García Jiménez insistió en que se analizan las acciones de apoyo a este sector, ante la baja de actividad que se genera en estas semanas por la Emergencia Sanitaria que mantiene a la población en sus viviendas.



“Estamos buscando otro mecanismo porque ahora lo que los compensaría es que hubiera gente trasladándose en el transporte y como eso disminuyó, de todas maneras, estamos viendo cómo hacerle cuando venga la otra parte, ahorita no hay problema, bajó la gasolina, bajó el diésel, está muy abajo”, expuso.



Y es que a principios del mes de marzo, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, señaló que ante la petición de los concesionarios del transporte en la entidad, se realiza un estudio para determinar la viabilidad de un eventual aumento, donde los resultados se darían a conocer a principios de mayo.