Bajó “un poquito” pero hay menos pobreza en Veracruz: SEDESOL

El secretario de Desarrollo Social (SEDESOL), Guillermo Fernández Sánchez, aseguró que hay menos condición de pobreza en la entidad, de acuerdo con el reciente censo poblacional y de vivienda del INEGI.



“Tenemos una tendencia favorable de que se han mejorado las condiciones un poquito, esos datos los sacaremos pronto, ya que estamos haciendo el estudio y recopilando la información”, dijo.



Dijo que desde el principio de la administración se manejó que alrededor del 60 por ciento de la población de la entidad vivía en condiciones de pobreza.



"Ese porcentaje significa que los veracruzanos viven en alguna situación de carencias que inciden en la pobreza de las personas y de extrema pobreza; hay en Veracruz un poco más de millón y medio personas. Pero esto ha ido mejorando gracias a los programas que el Gobierno del Estado y la Federación han puesto en marcha y estoy seguro de que eso está incidiendo bastante".



Aseguró que municipios como Mixtla de Altamirano, Tehuipango, La Perla han mejorado porque se ha invertido en carreteras, vivienda, en electrificación, aunque también reconoció que no han dejado de ser pobres.



Planean desarrollo municipal



Con el propósito de tener control y ordenamiento urbano y para que los espacios de reserva territorial y ecológicos no sean usados de manera irregular para construcción de todo tipo de infraestructura, el titular de SEDESOL entregó al Ayuntamiento de Orizaba un documento con información y los diagnósticos al respecto de todo el municipio.



Fernández Sánchez apuntó que con este instrumento, el municipio tendrá la potestad de poder otorgar licencias de uso de suelo de acuerdo con una planificación previa, que es este documento.



"En la SEDESOL, como política de Estado, hemos apoyado a muchos de los municipios en los temas de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. El día de hoy justamente venimos a hacer entrega al Cabildo de lo que es trabajo realizado".



“Es un plan, es un libro que tiene mucha información y los diagnósticos de todo el municipio y ahí se determina cuáles son las áreas que tiene en este caso el municipio de Orizaba, para el crecimiento de vivienda, dónde están las vialidades, dónde deben de estar las reservas que todavía tiene y sobre todo el uso de espacios públicos".



Destacó que este Gobierno busca trabajar en dirección del ordenamiento territorial.



"Este es un instrumento muy importante, recordemos que en el pasado no tan lejano, hemos tenido invasiones, uso de algunos espacios que no debe haber sido y aunque no es el caso de Orizaba pero en general en la entidad se han utilizado".