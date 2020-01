Balacera en límites de Orizaba y Río Blanco deja saldo de un herido; habría 2 detenidos

Una persecución y balacera ocurrida entre policías de Orizaba y de la Secretaría de Seguridad Pública con hombres armados viajando en motocicletas, dejó saldo de un conductor particular herido por proyectil de arma de fuego y probablemente la detención de dos presuntos delincuentes.



De acuerdo con primeros reportes, se conoció que se trata de un hombre de 35 años de edad, ingresado de urgencias a las instalaciones del Hospital Regional de Río Blanco, por una herida de bala que dañó brazo derecho, costillas y órganos internos.



Se sabe que policías de Orizaba y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública perseguían en los límites de Orizaba y Río Blanco a cuatro hombres viajando en dos motociclistas, hasta el Paso Superior en Vicente Guerrero y de ahí sobre Camino Nacional.



Para no ser detenidos, los delincuentes dispararon contra los policías, pero fue a la altura de comercializadora de abarrotes Maga, donde el cerco policiaco habría dado resultados.



En medio de la gresca, fue herido por proyectil de arma de fuego el conductor Julián Rojas Pérez, de 35 años, con domicilio conocido en el municipio de Acultzingo, quien viajaba en un automóvil Chevrolet Astra.



Dos presuntos delincuentes habrían sido detenidos y trasladados a los separos, a fin de que respondan por los hechos ocurridos, aunque de esto último no hay versión oficial de la autoridad competente.