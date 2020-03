Balacera entre policías y civiles causó pánico en Cerro Azul, la tarde del viernes

La tarde del viernes, sujetos armados sembraron el pánico y el terror en el primer cuadro del municipio de Cerro Azul, luego de protagonizar un enfrentamiento contra policías de distintas cooperaciones que dejó el saldo de varios detenidos y una persona herida.



Los hechos ocurrieron sobre la avenida Independencia, de la colonia Campo Primero de Mayo, según datos preliminares, policías fueron alertados por comerciantes que notaron a sujetos sospechosos. Posteriormente, al ser ubicados, los presuntos se resistieron a una revisión, comenzando una balacera en pleno Centro.



Gracias al apoyo de demás mandos policíacos, se dio la detención de los supuestos responsables, no obstante, una persona de aproximadamente 30 años de edad resultó lesionada en la parte frontal de su rostro y fue llevada a un hospital. A pesar de la situación que pudo poner en riesgo a cualquier transeúnte, no se reportaron personas heridas.



Los presuntos responsables fueron presentados a las autoridades correspondientes, siendo acreedores a un proceso debido y conocer más circunstancias de lo ocurrido, así como la portación ilegal de armas de fuego.



Pese al hermetismo de los acontecimientos, las autoridades del Gobierno local no han emitido algún tipo de comunicado para determinar las causas, así mismo, se ha intensificado la presencia de elementos de la SEDENA y Policía Estatal en todo el municipio.