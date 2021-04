Balazos frente a Torre Hakim de Xalapa; detienen a uno

La tarde de este domingo, balazos frente a la Torre Hakim de Xalapa desataron un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), siendo detenido un hombre aparentemente ebrio.



Según se reportó, policías le marcaron el alto al conductor de un automóvil Ibiza en la calle Jesús Reyes Heroles, frente a a la Torre; no obstante, no se detuvo, desatándose los disparos.



Así, el automovilista emprendió a la huida sobre la avenida Orizaba con dirección a la avenida Xalapa.



Seguridad Pública implementó un operativo y el sujeto fue detenido en la avenida Xalapa y Lázaro Cárdenas. Iba alcoholizado y no le encontraron arma alguna.



Mientras tanto, frente a la Torre quedaron regados los vidrios de vehículo y casquillos percutidos, que podrían ser de los disparos que realizaron los policías.