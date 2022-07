La noche de este sábado, sujetos a bordo de un vehículo dispararon contra la comandancia de la Policía Municipal del municipio de Nanchital.Fue cerca de las 23:00 horas cuando personas desconocidas pasaron frente al lugar ubicado en la calle Tabasco en la colonia Ex Factoría de Pemex, e hicieron los disparos.La agresión fue repelida por personal de guardia y pese al operativo realizado para dar con el paradero de los responsables, no se logró detener a nadie.Por el hecho no hubo lesionados.