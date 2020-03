Balnearios de región de Orizaba, a la espera de instrucciones de autoridades de Salud

Propietarios de balnearios se encuentran a la espera de que las autoridades de Salud determinen qué pasará con este tipo de establecimientos, ya que hasta ahora no hay ninguna indicación.



Nicolás Hernández Méndez, empresario del ramo, comentó que al momento han optado por cuidar el debido clorado de las albercas para que no haya riesgos pero esperarán a ver qué dicen las autoridades sanitarias.



Comentó que al momento la gente ya no está saliendo tan fácilmente de sus domicilios, lo que se ha notado y les afecta pero más porque se esperaba que en las fechas de Semana Santa hubiera algún repunte.



Hernández Méndez consideró que, en vez de obtener ganancias en esa etapa, se les avecina un golpe económico fuerte, por lo que verán qué medidas se aplicarán para mitigar los efectos.



Reconoció que como en el caso de los restaurantes, se tendrá que platicar con los trabajadores para ver si aceptan ganar menos sueldo, buscando afectarlos lo menos posible, porque no se ve otra alternativa.



El empresario consideró que es muy lamentable lo que está sucediendo pero por la salud de la ciudadanía hay que obedecer las indicaciones que se reciban de las autoridades sanitarias, para que esto no vaya a más y pueda controlarse.