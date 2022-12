Banco de Alimentos en Córdoba busca dar extra a familias esta temporada

El Banco de Alimentos de las Altas Montañas (BAMX) lleva a cabo su campaña "Enciende tu Navidad" cuyo objetivo es entregar al padrón de mil 800 familias un pollo y cereal, un extra al paquete alimentario básico de diciembre, informó el presidente organismo, Rodolfo Cordera Perdomo.Agregó que este año fue bastante complicado para el BAMX pues por la inflación y el encarecimiento de los productos de la canasta básica no pudieron hacer crecer el padrón de beneficiarios como lo tenían contemplado.Por ello, buscaron impulsar también este plan navideño y que familias de escasos recursos tengan una cena una cena digna.Córdoba Perdomo explicó que la pobreza ha crecido en los últimos años de manera significativa pero los más afectados son los niños."Solo este año el banco de alimentos tenía programado un crecimiento del 25 por ciento y no se logró porque disminuyó el número de alimentos rescatados así como las donaciones mensuales por la inflación".Destacó que todos los días reciben al menos una solicitud para despensas pero no pueden apoyar más debido a lo antes mencionado.Finalmente exhortó a las empresas a sumarse a esta causa y si están interesados buscarlos en las redes sociales del BAMX y así ayudar a familias de más de 10 municipios de la zona centro.