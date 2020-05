Bancos deben operar para evitar largas filas durante pandemia: Ayuntamiento de Orizaba

El director de Gobernación del Ayuntamiento de Orizaba, Eric Morales, reconoció la necesidad de que estén abiertas las sucursales de todos los bancos y tener en operación todas las cajas, pues de lo contrario se seguirán viendo hileras de personas muy largas de lunes a viernes y con ello decenas continúan expuestos a la transmisión del coronavirus.



"Se está atendiendo de manera coordinada entre autoridades y las instituciones, se les está haciendo requerimiento a las bancarias y sí han atendido los requerimientos", dijo.



Agregó que entiende que hay necesidad de acudir a los bancos, pero esto genera una aglomeración de personas, aunque si hay responsabilidad no se tendrá problemas, por ello también destacó que se ha dispuesto personal de Protección Civil, Policía Municipal, y así atender en las zonas donde hay mayor número de individuos.



"El esfuerzo que se hace como autoridad municipal y bancos no tendrá fruto sino hay participación de la sociedad, porque la conciencia y participación de la gente es importante. En el tema de Banamex donde hay mayor concentración de personas, hicimos el requerimiento de que abrieran las sucursales, de dos solo una abrió".



Añadió que se seguirá insistiendo que se abran los bancos, pero también que la gente no acuda si no es necesario, pues se tienen que hacer esfuerzos de parte de todos los sectores para disminuir la transmisión del COVID-19.