Bancos en Orizaba se niegan a abrir sucursales para evitar aglomeraciones

La única institución bancaria que aceptó la petición del ayuntamiento de Orizaba para tener sus sucursales abiertas a fin de evitar las aglomeraciones, por ende, la transmisión del COVID-19 fue Scotiabank, pues BBVA y Santander no quisieron hacerlo. Y es que todos los días se ven decenas de personas formando afuera de estos edificios para poder ingresar hacer sus trámites o cobrar sus apoyos.



Ante este panorama el ayuntamiento de Orizaba, informó que desde el pasado 29 de abril solicitó a los diferentes bancos de la ciudad abrir permanentemente todas sus sucursales, es decir brindar servicio en la totalidad de cajas e incrementar a 20 el grupo de personas permitido dentro del banco, claro con cubrebocas obligatorio, a fin de agilizar trámites y reducir el riesgo de contagio de quienes están confinados en la vía pública esperando su turno y que en su mayoría son adultos mayores que acuden a retirar sus apoyos federales.



Sin embargo, sólo la financiera Scotiabank accedió a colaborar en beneficio de sus clientes y de la ciudad; BBVA y Santander rechazaron las propuestas.



En este sentido las autoridades de Orizaba, indicaron que bancos, junto con los hospitales y el transporte público, están considerados por la Organización Mundial de la Salud como unos de los puntos de alto riesgo de contagio de coronavirus, por ello es que con lonas colocadas por este Ayuntamiento se señalaron las zonas de alto riesgo de contagio.



De igual firma hicieron un llamado para que las instituciones financieras sean solidarias con sus clientes, así como con toda Orizaba.



"Estamos convencidos de que las instituciones financieras no pueden ser indolentes a lo que ocurre afuera de sus sucursales. La banca electrónica está muy lejos de ser una opción para quienes carecen del acceso a la tecnología; para quienes teniéndola no saben cómo usarla y para quienes necesariamente tienen que realizar un trámite presencial.



De nada sirve operar con el personal mínimo necesario y realizar limpieza y desinfección de personas que logren ingresar en una sucursal, si diariamente cientos de personas permanecen expuestas por horas en la vía pública a un posible contagio", expresaron autoridades.